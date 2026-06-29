Günün qoroskopu: İnsanlar sizin enerjinizdən təsirlənəcək
Qoç
Bu gün yeni başlanğıclar üçün olduqca məhsuldar bir gündür. Enerjinizi doğru istiqamətə yönəltsəniz, gözlədiyinizdən də çox uğur qazana bilərsiniz. İşlə bağlı qarşılaşdığınız çətinlikləri nikbinliyiniz sayəsində asanlıqla aradan qaldıracaqsınız.
Buğa
Daxili rahatlığınızı tapmaq üçün bir az tək qalmağa və düşünməyə ehtiyacınız ola bilər. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı davranmaq, sizi gələcəkdə yarana biləcək problemlərdən qoruyacaq. Axşam saatları yaxın dostlarla keçiriləcək maraqlı söhbətlər üçün idealdır.
Əkizlər
Ünsiyyət bacarıqlarınız bu gün zirvədədir. İstər iş, istərsə də şəxsi münasibətlərdə insanları öz fikirlərinizə inandırmaq çətin olmayacaq. Yeni bir təhsil və ya səyahət planı haqqında düşünməyə başlayın.
Xərçəng
Hissləriniz bu gün bir qədər həssas ola bilər, lakin bu, yaradıcı potensialınızı artıracaq. Başqalarının problemlərinə kömək etmək istəyiniz sizi ətrafınızdakı insanların gözündə daha da dəyərli edəcək. Özünüzə vaxt ayırmağı unutmayın.
Şir
Liderlik keyfiyyətləriniz bu gün çox nəzərə çarpacaq. Komanda işində və ya ailə məclislərində sözünüzün keçərli olması sizi xoşbəxt edəcək. Ancaq başqalarının fikirlərinə də qulaq asmağı unutmayın.
Qız
Detallara fokuslanmaq bu gün işinizdə sizə böyük üstünlük verəcək. Yarımçıq qalan işləri bitirmək üçün ən münasib gündür. Sağlamlığınıza və qidalanmanıza xüsusi diqqət yetirin.
Tərəzi
Sosial mühitdə parlayacağınız bir gündür. İnsanlar sizin enerjinizdən və harmoniyanızdan təsirlənəcəklər. Yaradıcı işlərlə məşğul olmaq və ya estetik gözəlliklərlə zaman keçirmək sizə mənəvi zövq verəcək.
Əqrəb
Daxili gücünüz bu gün sizi bütün çətinliklərdən qoruyacaq. Gizli qalan məsələlər üzə çıxa bilər, lakin dürüstlüyünüz hər şeyi yoluna qoyacaq. Maliyyə baxımından gözlənilməz, lakin müsbət bir xəbər ala bilərsiniz.
Oxatan
Macəra və dəyişiklik istəyi sizi hərəkətə keçməyə vadar edəcək. Rutindən kənara çıxmaq və yeni insanlarla tanış olmaq üçün gün çox uğurludur. Optimist baxışınız sizi bütün neqativlərdən uzaqlaşdıracaq.
Oğlaq
Karyera yolunda irəliləmək üçün ciddiyyətiniz və intizamınız bu gün sizə kömək edəcək. Uzunmüddətli hədəfləriniz üçün kiçik, lakin vacib addımlar ata bilərsiniz. Axşam istirahəti üçün sakit bir məkan seçin.
Dolça
Fərqli və qeyri-adi ideyalarınız bu gün ətrafınızdakıların diqqətini çəkəcək. İnnovativ yanaşmanız iş yerində qiymətləndiriləcək. Dostlarınızla bir araya gəlmək və fikir mübadiləsi aparmaq sizə yeni ilham verəcək.
Balıqlar
Empatiya hissiniz bu gün çox yüksəkdir. İnsanların nə hiss etdiyini anlamaq və onlara dəstək olmaq sizə mənəvi doyum gətirəcək. İntuisiyanıza güvənin, çünki bu gün o sizi ən doğru qərara aparacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре