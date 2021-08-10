В Лондоне презентован диск Dream скрипачки Назрин Рашидовой

Британская звукозаписывающая компания FHR (First Hand Records) презентовала в Лондоне электронную версию диска Dream (Arzular/"Мечты"), записанного в 2013 году азербайджанской скрипачкой Назрин Рашидовой и болгарским гитаристом Станиславом Хвартчилковым, сообщили Day.Az в пресс-службе Рашидовой.

В альбом включены сочинения выдающегося азербайджанского композитора Тофига Гулиева. В сборник также вошли песня популярного композитора Рауфа Гаджиева "Севгилим", танец девушек из балета "Тропою грома" выдающегося классика XX века Гара Гараева и азербайджанская народная песня "Сары гялин".

Все произведения обработаны, аранжированы и переложены на скрипку и гитару самими исполнителями, являющимися блестящими виртуозами, хорошо известными в музыкальном мире.

Этот альбом можно найти и в самой большой библиотеке мира - The British Library (Великобритания), в разделе "Музыка народов мира".

Запись альбома преследовала несколько целей: доведение до широкой мировой аудитории прекрасной и колоритной азербайджанской музыки со всеми элементами и техническими возможностями двух струнных, но не родственных друг другу инструментов (смычковый - скрипка и щипковый - гитара), расширение репертуара для этих инструментов, предоставление нотного материала для дальнейшего его включения в учебный и концертный репертуар.

Отметим, что альбом - не единственный случай сотрудничества Рашидовой и Хвартчилкова: следующий за Dream диск называется Carnival, и на нем записаны аранжировки многих популярных музыкальных произведений. Данный диск вызвал позитивные отклики музыкальных критиков из разных стран, о нем писали и такие популярные в мире музыки журналы, как The Strad, Fanfare и Classical Guitar.