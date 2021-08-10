Первая выставка азербайджанского искусства в Татарстане активно освещается в местных СМИ

В Республике Татарстан Российской Федерации в музее-заповеднике "Казанский Кремль" проходит выставка Азербайджанского национального музея ковра "Искусство ковра - эволюция смыслов" - первая выставка азербайджанского искусства в Татарстане. На выставке представлено около 30 старинных ковров Губы, Газаха и Карабаха, сотканных на рубеже XIX-XX столетий, а также вдохновленные искусством ковроткачества работы современного художника Чингиза Бабаева, работающего под псевдонимом CHINGIZ, сообщает Day.Az.

Принимающая сторона обеспечила широкое освещение мероприятия в местной прессе и на ТВ. Так, на ТНВ и ГТРК "Татарстан" прошли новостные сюжеты о выставке. Ее анонсы были опубликованы на таких ресурсах, как сайт Министерства культуры РФ (https://culture.gov.ru), Культура.рф, Афиша 7, Город зовёт, Daily Go.

Репортажи с выставки, вызвавшие большой интерес у публики, были опубликованы на Портале Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, на Новостном портале азербайджанцев в России, на сайтах Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар, мэрии Казани, а также в таких СМИ, как "Реальное время", Яндекс.Дзен, ТатарИнформ, журнал "Казань", общественно-политическая газета "Республика Татарстан", Imag.one, Элита Татарстана, My Seldon News.

Большую работу по пропаганде выставочного проекта "Искусство ковра - эволюция смыслов" проводит и сам музей-заповедник "Казанский Кремль". В день открытия выставки в его зале "Манеж", где разместилась экспозиция из Азербайджана, состоялся брифинг для прессы, встреча с художником Чингизом Бабаевым и кураторская экскурсия от директора Азербайджанского национального музея ковра - Ширин Меликовой, которая рассказала об истории создания музея и его экспонатах, о значении орнаментов ковров.

В музее-заповеднике "Казанский Кремль" в течение работы выставки проводится развлекательная семейная программа, посвященная данной выставке - в нее вошли экскурсия и мастер-класс по ковроткачеству "Пушистая акварель". Кроме того, музей-заповедник "Казанский Кремль" апробировал интерактивную программу для детей "Чудо ковер или Путешествие на Восток" по выставке "Искусство ковра - эволюция смыслов" в Выставочном зале "Манеж".

Все мероприятия, связанные с азербайджанским выставочным проектом, подробно освещаются на сайте музея-заповедника "Казанский Кремль" и его страницах в соцсетях. Следите за новостями и принимайте участие в программах, многие их которых проводятся также в онлайн формате.

Выставка продлится до 5 сентября.