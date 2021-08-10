Мир Кязима Кязимзаде: от сказок до классической и восточной литературы

Для замечательного азербайджанского художника Кязима Кязимзаде (1913-1992) мир всегда оставался объектом тщательного изучения, поскольку "мир" в полном понимании этого слова, как тонкое связующее звено, характеризует его богатое творческое наследие.

Это один из тех редких художников, которому удавалось создать удивительную гармонию прошлого и настоящего, он сумел сохранить уважение своих современников и прожил славную жизнь. Это был человек своего века: советской эпохи со всеми ее сложностями.

Кязим Кязимзаде родился в 1913 году в Баку. Первые десятилетия XX века определили историю страны на целое столетие. Баку этого периода представлял уникальную смесь новой культуры, нефтяного бума, пролетарства, национализма, меценатства, интеллигенции, словом это был потрясающий фон, сочная среда для любознательного мальчика. Школа, в которой Кязимзаде получил первое образование, носила характерное для той эпохи название "Средняя общеобразовательная школа имени Мирзы Меджида". Последний являлся инспектором по просвещению в бывшей Бакинской губернии.

Интерес к изобразительному искусству отличал Кязимзаде в эти годы. Первые работы его - достаточно удачные зарисовки Баку. Город представляется полным света, ясным и понятным. Ему нравятся долгие прогулки по тихим улочкам, беседы со старожилами, на его глазах преображался облик города. Стремление запомнить, запечатлеть интересные памятники архитектуры, старые здания отличают "ученические" рисунки юного Кязимзаде.

Важную роль, в какой-то степени даже определяющую, в этот период в творческой биографии художника сыграли видный график Амир Гаджиев и скульптор Яков Кейлихис. По воспоминаниям Манафа Сулейманова, одноклассника Кязимзаде: "...они оба всячески подбадривали Кязима, Кейлихис заставлял его работать над эскизами, прорабатывал с ним каждую деталь его рисунков. Они могли целыми часами вырисовывать какой-то элемент на разных листах..."

Тем не менее, на некоторое время Кязимзаде несколько отдаляется от любимого занятия. В 1926 году он поступает в Бакинское педагогическое училище, после он - учитель в Дивичинском районе, а еще позже - директор средней школы в деревне Гейве. Почти все свободное время молодой педагог посвящает рисованию. Рисунок - основной базис изобразительного искусства, с самого начала становится у Кязимзаде самостоятельным. Со временем рисование перестает быть увлечением.

В 1932 году начинается учеба в Бакинском художественном техникуме и, почти сразу же он вплотную внедряется в художественную среду довоенного десятилетия. Одной из первых опубликованных работ этого периода - иллюстрации к стихам М.А.Сабира в журнале "Inqilab ve Medeniyyet" (Революция и цивилизация, 1934 год). Далее, молодого художника с явным романтическим видением приглашают к иллюстрированию великолепной сказки "Алибаба и сорок разбойников" для журнала "Пионер" (1937 год). Глубокая старина Востока, мир чудес и мир, где четко различимо добро и зло, свет и тьма - благодатная почва для пытливого ума Кязимзаде.

Кязимзаде никогда не замыкался в кругу излюбленных тем, подсказанных классической литературой. Важным моментом в творчестве художника являются художественные оформления произведений устного народного творчества. Еще на самой заре творчества мастер обращается к азербайджанским народным сказкам. При воссоздании сказочного мира отправной точкой служила современная эпоха художника. Для Кязимзаде в данном случае сыграл роль и стаж педагогической работы, и тонкое знание детской психологии.

Кязимзаде обращался и к современной ему литературе. К концу 1930-х годов относятся оформления "Комсомольской поэмы" Самеда Вургуна. Замысел иллюстрационной системы поэмы видоизменялся и обогащался в течение года. Противоречивость образов, требования цензуры, стремление избегать всякой аналогии - главные факторы работы, хотя Кязимзаде придавал очень большое значение документальной основе своих иллюстраций.

В эти же годы ярко раскрывается еще одна грань дара графика Кязимзаде - оформление детской книги, в которой он начал работать до войны. Изданием "Ушаг азернешра" выпускается книга Джафара Хандана "Жизнь поэта" теплым" мягким и доступным языком рассказывающая историю жизни М.А.Сабира. Интересны рисунки "Сабир в Тифлисе", "Баку" с лирическим городским пейзажем. Призрачной тенью тянется нить от них к зарисовке еще юного Кязимзаде "Биби Эйбатская мечеть". То детское, чистое и глубоко личное восприятие Баку как "состояния души" проявляется во всех его интерпретациях города.

Диапазон работ его во второй половине 1930-х годов был довольно разнообразен. Кязимзаде, уже профессиональный художник-график, с выработанной манерой письма, становится достаточно востребованной фигурой в книжной иллюстрации довоенных лет. В 1936-1937 годах он сотрудничает в "Азернешре", а затем возглавляет отдел "детско-подростковой книги". Успех "Алибабы..." продолжают "Азербайджанские народные сказки" (1937 г.). Сборник представляет собой одно из первых изданий, суммировавшем около 70 сказок.

Далее Кязимзаде выполняет иллюстрации к адаптированным для детей произведениям Низами в авторстве Абдуллы Шаига "Волшебное кольцо", Мир Джалала "Фитнэ", "Искендер и пастух", Мирмехти Сеидзаде, а также работу 1938 года, связанной с юбилейным (125 лет со дня рождения) изданием избранных сочинений М.Ф.Ахундова. Работы этого периода определили постоянный интерес художника к иллюстрированию классической азербайджанской литературы.

Иллюстрации сборника сыграли весомую роль в дальнейшем творческом становлении Кязимзаде. Он выбрал классику. В 1940-е годы он впервые серьезно обращается к теме Низами. В период 1940-1942 г.г. он участвует в юбилейном проекте гения, он - один из немногих хороших иллюстраторов поэта.

Следующая работа более резка, что определяет известный сюжет - "Беседа двух сов", Кязимзаде прекрасно строит композицию рисунка карандашом. Полуразрушенная арка, на которой сидят совы-кумы ~ на первом плане. Символически этот мир с изнанки, мир толпы, нищенствующего народа. В глубине, в центре величественно приостановили коней всадники - шах и его визирь в роскошных нарядах, столь не вяжущихся с руинами, высохшими деревом и пыльным воздухом.

Не менее знаменит его сюжет "Султан Санджар и старуха", к которому Кязимзаде возвращался не раз. Вариант 1940 года вполне уживается с серией того периода. Присутствует некоторая резкость, работа относительно жестка. Исключительны по силе эмоционального воздействия образы султана и старухи.

К "Сокровищнице тайн" в 1942 г. художником было выполнено несколько иллюстраций. Наряду с распространенными сценами ("Беседа Шаха с мудрецом"; "Беседа каменотеса с юношей"; "Фирудин на охоте") интересна работа "Беседа Харун-аль-Рашида с брадобреем". В изображении легендарного, почти сказочного халифа Кязимзаде далек от его образа, навеянного "Тысяча и одной ночью". Мудрый, но, тем не менее, жестокий и грозный правитель противопоставлен ясному и простому образу его собеседника.

Несколько отличается иллюстрация "Беседа юноши и каменотеса" (1942 г.). Праздности, балагурству, безделью элиты, представленного в лице очаровательного юноши, прислонившегося к дереву в глубине работы, противоречит волевой, психологически сильный образ старого мудреца.

Последующие несколько лет формируют Кязимзаде - реалиста. Период Великой Отечественной войны в творчестве художника определил многое в его художественном становлении. Война нарушила мирную работу художника, изменила идеи, чувства, наконец, цели и задачи. Художнику пришлось лицом к лицу встать с реальной действительностью и найти свое место в обстановке военного времени.

Для изданий "Азернешра", где он сотрудничал с 1936 г., в течение 1947 года Кязимзаде создает интересные иллюстрации к бессмертной легенде о любви - он снова возвращается в мир Низами через "Лейли и Меджнуна", оформив специальное издание для стран ближневосточного региона. Эти работы перекликаются с серией юбилейных иллюстраций Низами 1940-1942 гг.

1947 год был для Кязимзаде творчески насыщенным. Зримым продолжением традиций "Иранской серии" стало художественное оформление сборника выдающего поэта Мирзедайын Эшги "Три скрижали" и "Избранные сочинения" Сахиба Тебризи. И еще одна серия этого года представляет интерес - в конце 1947-го художник берется за оформление "Фархада и Ширин" Алишера Навои.

Искендернаме. 1942 г.

Меджнун и Зейд. 1942 г.

Меджнун среди зверей. 1942 г.

Иллюстрация к Искендернаме. 1947 г.

Ко второй половине 1940-х годов относится ряд удачных иллюстраций к "Деде Коркуту", поэзии Хатаи, Ширази, произведениям Бакиханова, Агвердиева, М.С.Ордубади, Мир Джалала, М.Сеидзаде.

Прекрасный знаток восточной классической литературы, в течение всей жизни Кязимзаде изучал ее тонкости, органично вплетая в свое искусство миниатюру, поэзию, мугам.

В конце 1950-х годов Кязимзаде создает серию работ к "Хамсэ" Низами. Рисунки привнесли новые веяния в творческую манеру художника.

С середины 1960-х годов в работах художника нарастает психологизм в передаче образов и ситуаций. Наглядный образец, его - иллюстрации к сборнику Мирзы Шафи Вазеха. Кязимзаде исполнил всего четыре акварельных рисунка, создав великолепный синтез изображения и слова.

Для издания "Азернешра" в 1968 году художник иллюстрировал цикл сказок. Из удачно иллюстрированных сказок можно отметить "Гранатовая девушка", "Волшебный ковер и перстень", "Сказка Ахмеда", "Сказка о трехкопытном коне", "Дервиш", "Убийство циклопа Басатом", "Послы гылындж", "Тайна друзей". В детской иллюстрации Кязимзаде одним важным моментом является его периодические выступления в популярном журнале "Кирпи".

Басат убивает циклопа. 1967 г.

Гылындж Достлар. 1967 г.

Обложка журнала Кирпи. 1950-е

Огромный временной промежуток с конца 1960-х и вплоть до начала 1990-х годов творческое пространство Кязимзаде занимают грандиозные по силе воздействия произведения. Как свободные композиции, так и конкретные иллюстрации, большинство из них были выполнены акварелью.

Из портретных работ следует отметить также известный портрет Бакиханова (1964г.). Картина великолепно трактует образ одного из талантливейших представителей Азербайджана. Автор Гюлистан-и-Ирэма" аккуратно вписан в прямоугольник листа.

А.Бакиханов. 1963 г.

Художественное оформление избранных произведений Хафиза (1967 г.) было исполнено в смешанной технике, гуашь и акварель. Рисунки акварелью стилистически близки к серии иллюстраций поэзии Хатаи. Обложка издания "Избранные произведения" Хафиза (Азернешр, 1967 г.) продолжает тенденцию трактовать сюжет с использованием срезов, что позволило акцентировать фигуры.

Классическая литература в изобразительной интерпретации Кязимзаде достигла своего апогея в художественном оформлении сборника "Рубаи" (Азернешр, 1986г.). Сборник включил знаменитые четверостишья Низами, Физули, Набати, Хагани, Хейран ханум, Мехсети. Цикл был выполнен в технике акварели. Наряду с уже проработанными сценами ("Султан Санджар и старуха"), которые художник повторяет в живописном варианте, в цикле были представлены совершенно новые композиции.

Иллюстрация к произведениям Хатаи. 1969 г.

Иллюстрация к рубаи Мехсети. 1969 г.

Обложка избранных произведений Ширази. 1969 г.

Иллюстрация к произведениям Низами. 1969 г.

В 1985 году художник заново обратился к теме Низами. Он повторяет одну из своих любимых сцен "Султан Санджар и старуха" в акварели. Работа концентрирует сложившимися к этому периоду новаторские тенденции художника.