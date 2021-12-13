В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошел воркшоп для художников-акварелистов, посвященный Году Низами Гянджеви и 880-летию гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Воркшоп был организован представительством Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и IWS Khatai Art Center при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереи, Государственного университета культуры и искусств. Художникам была представлена тема "Низами Гянджеви и жанры, связанные с творчеством (фигуративное искусство, пейзаж, натюрморт)".

На открытии директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, старший преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры искусств (АГУКИ) Назакет Ахмедова и сопредседатель IWS Azerbaijan Сабина Искендер отметили, что цель мероприятия - популяризация и развитие акварельного искусства, расширение связей, обмен опытом и техническим мастерством между художниками, пишущими в данной технике.

В воркшопе приняло участие около двадцати любителей и профессионалов акварельного жанра искусства, которые прошли предварительную аккредитацию и отбор. Студенты IV курса по специальности дизайнера по одежде факультета художеств АГУКИ представили образцы одежды, созданные по мотивам произведения Низами Гянджеви "Семь красавиц". Участники воркшопа могли как создать собственные произведения, так и с натуры нарисовать эти модели одежды.

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Сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") является основным произведением классика азербайджанской литературы Низами Гянджеви (1141-1209). Все пять поэм - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун" - написаны в стихотворной форме маснави (двустиший). Поэма "Семь красавиц", написанная в 1197 году, посвящена правителю Мараги Алааддину Кёрпе Арслану. Метафоричность поэмы можно представить и в различной трактовке названия: "семь портретов" и "семь куполов". В основу сюжета поэмы положена легенда о шахе Бахрам Гуре и семи рассказах его жен - царевен, живущих в семи дворцах (шатрах), каждый из которых в соответствии с древней мифологией посвящен какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет.