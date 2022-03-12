Определились победители чемпионата Баку по танцам

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел чемпионат Баку по танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца (АТА), передает Day.Az.

Соревнования проводились по возрастным категориям: малая возрастная группа (до шести лет), дети (от семи до 10 лет), юниоры (11-15 лет), взрослые (16-25 лет), профи (25 лет и старше).

На конкурсе были представлены дисциплины: этнический фолк, стилизация фольклора, фолк-шоу, танцы народов мира, классический танец, танцевальное шоу (эстрада), хип-хоп, брейк-данс, акробатический (гимнастический) танец, восточный танец, классический индийский танец, современный индийский танец (Болливуд).

В каждом из этих направлений участники выступали в номинациях: соло, дуэт, малая группа (3-7 человек), группа (8-12 человек), ансамбль (13-20 человек), большой ансамбль (21-50 человек).

Судьи оценивали участников по следующим критериям: техника танца, имидж, композиция.

"На проведенном чемпионате мы видели выступления как знакомых нам коллективов, так и новых, которые решили проявить себя. В каждой номинации были свои конкуренты, но особо выделилось соперничество двух коллективов в номинации folk stayl - ансамбля Yunior и танцевального коллектива Dəcəl Qızlar. Судьи до последнего пытались прийти к общему мнению и наконец вынесли решение. Таким образом, я поздравляю коллектив Dəcəl Qızlar и его художественного руководителя Джамилю Байрамову с победой. Хочу пожелать им больших успехов! Также желаем дальнейших успехов ансамблю Mirvari под руководством Давуда Мамедова. Это была тяжелая борьба, в которой победил сильнейший!", - отметил председатель оргкомитета чемпионата Азиз Азизов.

Коллективы, которые заняли первое место: Ayselin Dance Studio, Həyat, Buta, Gracia Dance Studio, Zirvə, Smiles Dance Studio, Crazy Lady Dance Studio, Elay, Er, Qaval, Nərgiz, Alleqro, Assa, Dəcəl Qızlar и Фидан Кишиева с сольным танцем.

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