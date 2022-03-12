В Баку прошел праздничный концерт из произведений женщин-композиторов

Автор: Наталья Дадашева,

музыковед, доктор философии по искусствоведению

10 марта в зале Камерной и Органной музыки состоялся праздничный концерт из произведений женщин-композиторов, организованный Союзом композиторов при поддержке Министерства культуры республики и посвященный Международному Женскому дню - 8 марта.

Творчество женщин-композиторов занимает в музыкальной культуре Азербайджана почетное место. Эта традиция была заложена гениальным композитором, основоположником азербайджанской профессиональной музыки Узеиром Гаджибейли, который был инициатором привлечения музыкально одаренных женщин к занятию композиторским творчеством. Среди его учениц - Агабаджи Рзаева, Шафига, Ахундова, Адиля Гусейнзаде - имена, которые сейчас на слуху у всех, кто имеет хотя бы отдаленное отношение к музыке. Узеир бей всячески поощрял и поддерживал все их творческие инициативы, помогал советом и делом в осуществлении их замыслов.

Традиции Узеира Гаджибейли продолжают жить и сегодня. В современном музыкальном искусстве Азербайджана есть немало ярких и талантливых представительниц композиторов-женщин всех поколений. Ярким примером тому может служить всемирное признание творчества народной артистки Азербайджана, "Артиста мира ЮНЕСКО" Франгиз Ализаде, произведения которой удостоены многих международных премий и наград. Будучи председателем Союза композиторов республики, Франгиз Ализаде всегда полна креативных идей и интересных начинаний. Вот и сейчас, в эти весенние дни, она выдвинула замечательную инициативу проведения праздничного концерта из произведений современных женщин-композиторов.

На этом концерте мы воочию смогли убедиться в замечательном таланте многих наших женщин-композиторов. Здесь наряду с представителями старшего поколения участвовали и совсем молодые авторы. В программе концерта были представлены произведения камерно-инструментального и камерно-вокального жанров одиннадцати авторов. Вступительное слово к концерту сделала музыковед, доктор философии по искусствоведению Жаля Гуламова.

Концерт проходил при полном аншлаге. Наряду с любителями музыки, завсегдатаями концертных залов, в зале присутствовали участники и ветераны карабахской войны, которые тепло приветствовали наших женщин-композиторов. Возгласы "браво", "бис" сопровождали почти каждый номер, а букеты цветов и прекрасные корзины дополнили эту праздничную атмосферу.

Концерт начался исполнением на органе Вариаций на тему "Süsən sünbül" заслуженного деятеля искусств Эльнары Дадашевой. Э.Дадашева - выпускница Кара Караева, профессор Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли, автор многочисленных произведений, которые часто исполняются в программах фестивалей и съездов Союза композиторов. Совсем недавно состоялся ее авторский концерт, который прошел в Конференц-зале им. Ф. Амирова Университета "Хазар" и получил широкий резонанс в прессе. На концерте в Кирхе наряду с Вариациями для органа, прозвучавшими в исполнении лауреата международного конкурса Шафаг Абдуллаевой, были исполнены ее 2 миниатюры для флейты и фортепиано (исполнители - Эмина Зульфугарова, Наргиз Алиева, Зариф Керимова).

Заслуженный деятель искусств Рухангиз Гасымова - старейший член Союза композиторов, известный музыкально-общественный деятель. Она известна не только как автор всеми любимых песен, музыки к кинофильмам и спектаклям, но и как режиссер, сценарист, сотрудничавшая со многими телевизионными каналами. Особую популярность получили вокальные сочинения Р.Гасымовой. На концерте в исполнении заслуженной артистки Инары Бабаевой (концертмейстер - Наргиз Агаева) прозвучал романс "Gəlmədi" на слова поэта Фикрета Годжи, с которым композитора связывало многолетнее сотрудничество.

Совсем недавно ушла из жизни композитор, заслуженный деятель искусств Наргиз Шафиева. Основную часть ее творчества составляли камерные произведения. В память о ней на концерте в исполнении заслуженного артиста Анара Шушалы была исполнена Газель "Soruşma" для голоса и фортепиано (на слова Хафиза Ширази) .

Заслуженный деятель искусств Мехрибан Ахмедова - автор популярных мелодий, песен (в том числе и для детей), фортепианных пьес. Ее две Прелюдии для фортепиано исполнила на концерте Лауреат международных конкурсов Фарида Ахмедбекова.

Пикя Ахундова - молодой, активно работающий композитор. Диапазон ее творчества достаточно широк - от оперы "Мехсети", премьера которой успешно прошла на сцене театра оперы и балета, до романсов, песен, фортепианных и ансамблевых пьес. Она также ведет успешную педагогическую деятельность, помогая становлению учеников класса сочинения. Ее романс "Necədir?" на слова Низами блестяще исполнила народная артиста Гюльназ Исмайлова.

Рена Кадымова неизменно радует коллег и слушателей своими новыми разнообразными сочинениями. На песенном конкурсе, посвященном юбилею Тофика Кулиева, она стала обладательницей первой премии. А совсем недавно ее патриотическая хоровая песня "Azərbaycanım" была представлена на торжественном концерте, посвященном Победе в 44-дневной войне. Сегодня в Кирхе прозвучала ее композиция для скрипки и фортепиано "Prelüd-Nostalji" в исполнении лауреата международного конкурса Заррин Алиевой и Арзу Сафаровой.

Севда Ибрагимова - признанный композитор, народная артистка Азербайджана, яркий представитель караевской композиторской школы с обширным творческим диапазоном, где присутствуют образцы оперного жанра, оркестровые произведения, инструментальные и вокальные миниатюры. На протяжении многих лет С.Ибрагимова вела активную преподавательскую деятельность в Бакинской Музыкальной Академии, будучи ее профессором, а сейчас является президентским стипендиантом. В программе концерта были исполнены вокальные миниатюры композитора "Lay-lay" (на слова М. Ибрагимова) и "Iki vokaliz". Их исполнила Гюльназ Исмайлова в сопровождении Нигяр Гусейнзаде.

Нармина Нагиева относится к молодому поколению композиторов. Она активно работает в песенном и камерно-инструментальном жанре, ее песни не раз удостаивались премии на конкурсах и смотрах, она также является автором телеоперы о героях карабахской войны. Под аккомпанемент автора лауреат международного конкурса Мухаммедали Пашазаде исполнил две ее композиции -"Gizlədilmiş hisslər" и "Hər tərəfdən" для кларнета и фортепиано.

Гюльназ Абдуллазаде - известный музыкально-общественный деятель, ученый, заслуженный деятель искусств, проректор Бакинской музыкальной академии. Наряду с научными исследованиями, ей принадлежит немало музыкальных произведений, продолжающих традиции ее педагога по композиции Джевдета Гаджиева. На концерте в исполнении обладателя уникального голоса, заслуженного артиста Ильхама Назарова (концертмейстер -Зулейха Абдулла) прозвучали 3 вокальные композиции Г.Абдуллазаде.

Адиля Юсифова также является представительницей композиторского класса Джевдета Гаджиева. Ее сочинения неизменно исполняются на мероприятиях Союза композиторов, звучат в программах фестивалей. Наряду с композиторским творчеством А.Юсифова ведет активную педагогическую деятельность, являясь профессором, заслуженным учителем республики, директором Школы искусств им. Ф. Амирова. Ее фантазия "Meh gətirdi" для тара и фортепиано была исполнена лауреатами международного конкурса Эльнуром Джафаровым и Фаганом Гасанли.

И завершился концерт произведениями популярного композитора Эльзы Сеидджахан.

Этот прекрасный весенний вечер, прошедший в атмосфере творчества и любви, подарил слушателям немало приятных событий, обогатил их новыми впечатлениями и продемонстрировал тот потенциал, которым обладает сегодня женское композиторское творчество.