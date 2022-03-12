На AzTV стартовал конкурс "Мугам"

Азербайджанское Телевидение дало старт телевизионному конкурсу "Мугам", сообщили Day.Az в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Конкурс проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Для участия в конкурсе приглашаются подростки и молодежь в возрасте от 8 до 30 лет (кроме юношей с 13 до 16 лет). Прием документов начался 28 февраля и продолжится до 28 марта. Подростки должны представить 2 фотографии и копию свидетельства о рождении, а молодежь - 2 фотографии и копию удостоверения личности.

Регионы Азербайджана, где будет проводиться отборочный тур: Нахчыванская АР, Барда, Гянджа, Сабирабад, Хачмаз, Исмаиллы, Шеки, Лянкяран.

Конкурс стартует 10 мая и будет транслироваться в прямом эфире AzTV дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Основное место проведения конкурса - Международный центр мугама. Возможно проведение последующих этапов конкурса и в регионах страны.

В состав жюри входят народные артисты Сакина Исмайлова, Мелекханум Эйюбова, Сардар Фараджев, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Тейюб Асланов, заслуженная артистка Фяргана Гасымова и заслуженный работник культуры Ильгар Фахми.

Планируется проведение конкурса в течение 15 недель. В нем будут участвовать 20 человек, прошедших второй отборочный тур.

Более подробная информация о приеме документов на конкурс по ссылке: http://www.aztv.az/index.php/az/news/18224/aztv-de-mugam-musabiqesi-baslayir