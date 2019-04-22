"Русатом - Международная cеть" Россия и "Национальный ядерный исследовательский центр" (Азербайджан) подписали протокол о намерениях в сфере подготовки кадров в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщает Day.Az со ссылкой на energyland.info.

С российской стороны документ подписал представитель госкорпорации "Росатом" - президент отраслевого комплекса "Русатом - Международная cеть" Александр Мертен, с азербайджанской - председатель ЗАО "Национальный ядерный исследовательский центр" Адиль Гарибов.

Подписанный документ закладывает основу для двустороннего сотрудничества в сферах, связанных с использованием атома в мирных целях. В частности, протоколом предусмотрено обучение азербайджанских специалистов в области ядерной науки в высших учебных заведениях России и проведение курсов повышения квалификации для административного, научного и технического персонала в различных областях использования атомной энергии в мирных целях. Также стороны договорились об организации совместной научной работы: проведении фундаментальных и прикладных исследований, инициировании симпозиумов, семинаров, экспертных встреч, технически туров и консультаций, а также внедрении разработок совместных проектов.



Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса "Русатом - Международная сеть" входит в структуру государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Компания создана в 2014 году и ее основной задачей является содействие продвижению на глобальном рынке продукции и услуг предприятий российской атомной отрасли. Между компанией "Росатом" и Азербайджаном установлено плодотворное сотрудничество в области подготовки кадров. Третий год подряд для азербайджанских абитуриентов открыта возможность для обучения на "атомных" специальностях в лучших российских вузах.

В 2017/2018 годах на обучение в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ "МИФИ", опорный вуз госкорпорации "Росатом") было принято пять кандидатов, предложенных азербайджанским "Национальным ядерным исследовательским центром". В этом году "Национальный ядерный исследовательский Центр" рекомендовал еще троих кандидатов для поступления в "МИФИ".



Закрытое акционерное общество "Национальный ядерный исследовательский центр" было создано в Азербайджане при Министерстве связи и высоких технологий в 2014 году. Цель создания Центра - использование ядерной энергии в мирных целях путём создания современного Центра ядерной науки и технологий внедрение ядерных технологий в промышленную, сельскохозяйственную и другие сферы.