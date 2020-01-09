К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом

Общество с ограниченной ответственностью ASG Service объединилось с азербайджанским оператором деловой авиации ООО Silk Way Business Aviation. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство по налогам Азербайджана.

ООО ASG Service было зарегистрировано 24 декабря прошлого года с уставным капиталом в размере 105,61 миллиона манатов.

Восьмого января ООО ASG Service сообщило о своем закрытии и слиянии с ООО Silk Way Business Aviation. В объявлении министерства по налогам говорится, что кредиторы ООО ASG Service в течение двух месяцев могут предъявить свои требования по адресу: Бакинский грузовой терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев, Баку.

Основанный в 2007 году SW Business Aviation является одним из крупнейших операторов деловой авиации и входит в Европейскую ассоциацию деловой авиации (EBAA). Свою историю компания начала с приобретения Gulfstream G450, затем ее авиапарк пополнился самолетами G550, G280 и G200.