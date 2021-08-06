Азербайджан и Ирак обладают потенциалом для еще большего развития экономических отношений

Между Азербайджаном и Ираком существует потенциал для еще большего развития экономических отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр связи Ирака Аркан Аль-Шайбани.

По его словам, в этом направлении ведется большая работа, как по росту товарооборота, так и увеличению объема взаимных инвестиций.

"Мы нацелены развить не только торговлю, но и сектора туризма, образования, информационно-коммуникационную сферу", - сказал министр.

Отметим, что в Баку сегодня проходит второе заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака.

Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с "Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве", подписанным 10 ноября 2010 года в городе Баку. Первое заседание комиссии состоялось четвертого декабря 2013 года в Баку.