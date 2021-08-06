Азербайджан и Ирак увеличили двусторонний товарооборот с начала года

Азербайджан и Ирак увеличили двусторонний товарооборот с начала 2021 года.

Об этом сказала заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в 2020 году товарооборот между двумя странами сократился более чем на 30 процентов, а за первые шесть месяцев нынешнего года - вырос более чем на 35 процентов в годовом исчислении.

Кроме того, в Ираке зарегистрированы более 180 компаний с азербайджанским капиталом, сказала замминистра.

"Мы поддерживаем развитие отношений между нашими странами", - отметила Гасанова.

По ее словам, азербайджанская сторона поддерживает создание бизнес-совета с Ираком.

"Инвестиционная программа Азербайджана предусматривает льготы для иностранных предпринимателей с целью привлечения иностранных инвестиций", - сказала Гасанова.

В Баку шестого августа проходит второе заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака.

Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с "Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве", подписанным 10 ноября 2010 года в Баку. Первое заседание комиссии состоялось четвертого декабря 2013 года в азербайджанской столице.