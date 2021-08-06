https://news.day.az/economy/1367810.html Рейс Buta Airways задерживается в Москве - ПРИЧИНА
Рейс Buta Airways задерживается в Москве - ПРИЧИНА
Рейс J2 9982 из аэропорта Жуковский в Баку авиакомпании Buta Airways задерживается по технической причине. Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании.
В сообщении отмечается, что на рейс зарегистрировано 174 пассажира. За ними будет отправлен другой самолет из Баку.
Пассажиров, находящихся в аэропорту и ожидающих своего вылета, обеспечат напитками и питанием.
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