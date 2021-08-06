Рейс Buta Airways задерживается в Москве

Рейс J2 9982 из аэропорта Жуковский в Баку авиакомпании Buta Airways задерживается по технической причине. Об этом сообщили Day.Az в авиакомпании.

В сообщении отмечается, что на рейс зарегистрировано 174 пассажира. За ними будет отправлен другой самолет из Баку.

Пассажиров, находящихся в аэропорту и ожидающих своего вылета, обеспечат напитками и питанием.