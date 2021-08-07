Минтруда и Центры DOST в Азербайджане будут принимать только вакцинированных граждан

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам, пользующимся государственными социальными услугами.

Как сообщили Day.Az в министерстве, с 16 августа прием и рассмотрение заявлений граждан в приемных центрах Министерства труда и социальной защиты и учреждений Министерства, а также в центрах DOST будут осуществляться только при наличии документа (COVID-паспорт), подтверждающего, что гражданин прошел вакцинацию или переболел и имеет иммунитет к коронавирусу.

В то же время, рассмотрение обращений граждан в электронные службы министерства также будет осуществляться в случае внесения сведений о наличии COVID- паспорта (в том числе обращения в связи с адресной государственной социальной помощью).

В сообщении министерства отмечается, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса каждый обязан защитить себя и своих близких от этой болезни. Данное правило, применяемое Министерством труда и социальной защиты населения, служит поощрению более активного участия граждан в процессе вакцинации, проводимой с целью защиты здоровья населения.