Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ

Если реализация узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа будет продолжена, то Китай станет основным бенефициаром, сказал Trend американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл, передает Day.Az.

По его мнению, если проект будет реализован, то прикаспийские страны, скорее всего, окажутся в проигрыше, хотя прогнозируемый объем торговли позволит в основном компенсировать потери, поскольку Китай и другие страны захотят сохранить как можно больше открытых возможностей.

"Вполне возможно, что узбекско-туркменский проект по выходу на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа будет продолжен, хотя вопрос о финансировании все еще остается открытым", - сказал Гобл.

Отметим, что 6 августа 2021 года в Национальной туристической зоне "Аваза" Туркменистана состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В рамках визита между президентами Узбекистана и Туркменистана состоялась встреча, где стороны обсудили перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры и возможности выхода на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.