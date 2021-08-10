Россия разрешила поставки яблок еще ряду азербайджанских предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 10 августа разрешила ввоз в РФ яблок восьми азербайджанским предприятиям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Россельхознадзор, соответствующее решение принято на основе анализа информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга на предприятиях по выращиванию яблок, а также под его гарантии.
Ввоз яблок разрешен следующим компаниям:
- ООО "Агролайн" (город Гусар);
- OOO ECO FRUİTS (Гусарский район);
- OOO NİAB (Насиминский район);
- Маил Кишиев Исмаил оглы (Наримановский район);
- ООО GF Company (Наримановский район);
- OOO M-AGROFRESH (Гусар);
- ООО EL FRUİTS (Низаминский район);
- Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкир).
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