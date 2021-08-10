Сильные пожары в различных частях Турецкой Республики которые начались 28 июля нанесли серьезный ущерб природе, экосистемам и лесным ресурсам страны. TuranBank также присоединился к благотворительной инициативе Ассоциации банков Азербайджана по возрождению лесного фонда и восстановлению уничтоженной природе.

Так, TuranBank отправил в Турцию по 5 саженцев деревьев от имени каждого сотрудника для восстановления лесного фонда, пострадавшего от пожара, и ликвидации последствий пожара.

Следует отметить, что Ассоциация банков Азербайджана присоединилась к одной из инициатив Ассоциации турецких банков по восстановлению пострадавшего от пожара лесного фонда Турции и единогласно приняла решение предоставить по 5 саженцев деревьев от имени каждого сотрудника банка.

Следует отметить, что TuranBank, как и весь народ и государство Азербайджан, всегда находится рядом с турецким народом и Турецкой Республикой. Надеемся, что повреждённая природа Турции скоро снова вернется в прежнюю форму.

ТуранБанк

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