https://news.day.az/economy/1368773.html Внешний госдолг Азербайджана снизился на 2,5%
Внешний госдолг Азербайджана снизился на 2,5%
На 1 июля текущего года внешний государственный долг Азербайджана составлял 8 603,4 млн. долларов США, или 18,2% ВВП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минфин, этот показатель по сравнению с началом года снизился на 218,1 млн. долларов или на 2,5%.
Отметим, на 1 июля внутренний государственный долг составил 2 726,3 млн манатов, или 3,4% ВВП. Это на 40,4% больше, чем в начале 2021 года.
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