Внешний госдолг Азербайджана снизился на 2,5%

На 1 июля текущего года внешний государственный долг Азербайджана составлял 8 603,4 млн. долларов США, или 18,2% ВВП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минфин, этот показатель по сравнению с началом года снизился на 218,1 млн. долларов или на 2,5%.

Отметим, на 1 июля внутренний государственный долг составил 2 726,3 млн манатов, или 3,4% ВВП. Это на 40,4% больше, чем в начале 2021 года.