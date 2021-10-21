Азербайджанский инвестиционный холдинг и казахстанский фонд национального благосостояния подписали Меморандум о сотрудничестве

Азербайджанский инвестиционный холдинг и казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский инвестиционный холдинг, передает Day.Az.

Как отмечается, делегация во главе с генеральным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым встретилась с правлением Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" в ходе рабочего визита в Казахстан 21-22 октября 2021 года.

Во время встречи в штаб-квартире "Самрук-Казына" стороны обсудили вопросы транспорта и транзита, энергетику, инфраструктуру и другие области, а также обговорили со своими коллегами различные стратегии индустриализации и повышения благосостояния людей в обеих странах.

По итогам обсуждений главы АИХ и "Самрук-Казына" подписали Меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества.

"Этот документ сыграет важную роль в дальнейшем укреплении и без того тесных отношений между нашими странами. Уверен, что совместные усилия будут способствовать эффективным результатам как АИХ, так и "Самрук-Казына" в будущем", - сказал генеральный директор Инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.

Комментируя подписание Меморандума о сотрудничестве, генеральный директор "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сказал, что после этого наше сотрудничество будет еще более укрепляться, углубляться и развиваться: "Подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве позволяет выйти на качественно новый уровень, а также повысить экономический потенциал наших стран".

Как сообщается, в ходе визита делегация Инвестиционного холдинга также встретилась с руководством национального управляющего холдинга "Байтерек", который является одним из основных институтов Республики Казахстан, и обсудила возможности сотрудничества в банковском и финансовом секторах.