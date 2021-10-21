Азербайджанский инвестиционный холдинг и казахстанский фонд национального благосостояния подписали Меморандум о сотрудничестве
Азербайджанский инвестиционный холдинг и казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский инвестиционный холдинг, передает Day.Az.
Как отмечается, делегация во главе с генеральным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым встретилась с правлением Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" в ходе рабочего визита в Казахстан 21-22 октября 2021 года.
Во время встречи в штаб-квартире "Самрук-Казына" стороны обсудили вопросы транспорта и транзита, энергетику, инфраструктуру и другие области, а также обговорили со своими коллегами различные стратегии индустриализации и повышения благосостояния людей в обеих странах.
По итогам обсуждений главы АИХ и "Самрук-Казына" подписали Меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества.
"Этот документ сыграет важную роль в дальнейшем укреплении и без того тесных отношений между нашими странами. Уверен, что совместные усилия будут способствовать эффективным результатам как АИХ, так и "Самрук-Казына" в будущем", - сказал генеральный директор Инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.
Как сообщается, в ходе визита делегация Инвестиционного холдинга также встретилась с руководством национального управляющего холдинга "Байтерек", который является одним из основных институтов Республики Казахстан, и обсудила возможности сотрудничества в банковском и финансовом секторах.
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