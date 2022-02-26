https://news.day.az/economy/1439579.html Азербайджан будет поставлять бесплатное топливо Украине - руководствуясь принципами гуманизма
Азербайджан будет поставлять бесплатное топливо Украине - руководствуясь принципами гуманизма
SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-секретарь азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.
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