Азербайджан и Иран договорились о взаимной поддержке конкурентоспособности МСБ

В рамках состоявшегося 11 марта в Баку 15-го заседания азербайджано-иранской межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Организацией малых промышленных предприятий и промышленных парков Ирана подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию МСБ.

Меморандум предусматривает организацию тренингов, семинаров, программ обмена в сфере предпринимательства.

Кроме того, в соответствии с документом, будет поощряться участие сторон в промышленных парках для поддержки конкурентоспособности МСБ и расширения взаимного доступа к рынкам, приниматься меры по упрощению трансфера инноваций в сфере предпринимательства и информационных технологий.

Свои подписи под меморандумом поставили председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов и заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хейрулла Хадеми.