Когда в Азербайджане полностью выплатят пенсии?

В Азербайджане пенсии будут полностью выплачены 15 марта.

Об этом сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты, передает Day.Az.

В этот же день будут выплачены пенсии тем, кто имеет право на получение пенсии на льготных условиях.

Отметим, прибавка к пенсии за выслугу лет, начисленная с 1 января 2022 года, будет выплачена за январь и февраль вместе с мартовской пенсией.