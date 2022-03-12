https://news.day.az/economy/1443868.html Когда в Азербайджане полностью выплатят пенсии?
Когда в Азербайджане полностью выплатят пенсии?
В Азербайджане пенсии будут полностью выплачены 15 марта.
Об этом сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты, передает Day.Az.
В этот же день будут выплачены пенсии тем, кто имеет право на получение пенсии на льготных условиях.
Отметим, прибавка к пенсии за выслугу лет, начисленная с 1 января 2022 года, будет выплачена за январь и февраль вместе с мартовской пенсией.
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