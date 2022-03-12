TANAP и TAP могут быть расширены в среднесрочной перспективе

Азербайджан уже давно планировал расширение Южного газового коридора, сказал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов, выступая на панельных дискуссиях на тему энергетической безопасности в рамках Дипломатического форума в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Во-первых, в Азербайджане огромные запасы газа на шельфе - 2,6 триллиона кубометров разведанных запасов. Этого объёма достаточно для обеспечения природным газом наших партнеров в Турции и Европе на ближайшие сто лет. У нас есть инфраструктура, и наблюдается рост интереса со стороны стран-потребителей. Если мы соберем всех заинтересованных сторон, то примем решение о расширении Южного газового коридора. Пропускную способность TANAP можно расширить до 31 миллиарда кубометров в год, а мощность TAP - до 20 миллиардов кубометров. Я не говорю о долгосрочных перспективах, это можно сделать в среднесрочной перспективе", - сказал министр.

Шахбазов отметил, что невозможно увеличить объёмы добычи газа и транспортировать эти объемы за один день.

"Для этого нам нужно детальное планирование. Мы уже установили диалог с ЕС и другими заинтересованными сторонами, и Турцией, и будем над этим работать", - пояснил он.