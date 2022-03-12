Мир нуждается в "умном" энергетическом переходе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов, выступая на панельных дискуссиях на тему энергетической безопасности в рамках Дипломатического форуме в Анталье.

"Нам нужна очень хорошо продуманная энергетическая политика, долгосрочная энергетическая политика, и необходимо держать вопросы энергетической безопасности, конечно, наряду с другими составляющими энергетических вопросов в центре нашей международной повестки дня. Это очень важно. Не следует недооценивать роль одного вида источника энергии и отдавать предпочтение другим. Нам нужен "умный" энергетический переход", - добавил он.