Срединный коридор с центром в Азербайджане

Автор: Лейла Таривердиева

Экономика во все времена в той или иной мере определяла течение политических процессов. И наоборот. Особенно это заметно в наше время, когда весь мир связан множеством нитей и возникающие проблемы практически сразу сказываются на всех. Сегодняшняя экономическая интегрированность позволяет современному миру быстрее и организованнее решать критические задачи. Как раз сейчас формируется мощная цепь, тянущаяся с Востока на Запад, ее звенья нанизываются одно за другим и так строится, точнее, возвращается через многие столетия на повестку Великий шелковый путь. Роль нынешнего Срединного коридора в какой-то момент была отведена на задний план, но теперь необходимость, важность и незаменимость этого маршрута снова становится очевидна всем. И, как и в прежние времена, Азербайджан играет на этом маршруте роль ключевого звена.

В минувшую пятницу в Баку прошла международная конференция на тему "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика". В тот же день, 25 ноября, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали в Актау "Дорожную карту на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации Срединного коридора. Подписи под документом поставили министры иностранных дел трех стран.

Срединный коридор - это связка коммуникаций, призванных вернуть нормальное дыхание международной торговле, переориентировать прежние транспортные и энергетические потоки, прежде обходившие этот регион.

Транспортный коридор имеет далеко не только экономическое измерение. Страны, собирающиеся вокруг Срединный коридора, а также заинтересованные в успехе проекта стороны понимают, что многое зависит от геополитического расклада и решения вопросов безопасности. Собственно, геополитические потрясения и стали причиной возвращения Срединного коридора на повестку. Кроме того, они выявили крайнюю актуальность Транскаспийского международного транспортного маршрута как его важнейшего сегмента. Торговые пути всегда способствовали развитию стран, по территориям которых проходили. И сегодня тоже можно заметить, как оживилась экономическая и региональная деятельность государств Центральной Азии, долгое время державшихся на задворках крупных трансрегиональных проектов. Кроме того, реализация проекта дала серьезный толчок развитию транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе железнодорожной в транзитных странах.

Что касается Азербайджана, то он не одно десятилетие находится на этой орбите, реализовал ряд крупных проектов, уже встроенных в новую конфигурацию транспортно-логистических сетей континента. У Азербайджана, расположенного на стыке Европы и Азии, есть много преимуществ, о чем сказал, выступая на конференции 25 ноября и Президент страны. Пять лет назад, в октябре 2017 года заработала железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, без которой невозможно представить сегодня коридор Восток-Запад. В связи с происходящим на континенте, грузоперевозки по БТК резко возросли. С ростом востребованности маршрута, возникла необходимость в решении остававшихся до сих пор нерешенными проблем на грузинском участке БТК. Сейчас азербайджанская сторона инвестирует в расширение грузинского сегмента. Рассматриваются планы по расширению Международного грузового торгового порта Алят - самого крупного на Каспии.

Страны Азии ищут новые транспортные связи с Европой, а Срединный коридор является для этого лучшей альтернативой. В свою очередь Европа, лишившаяся российского транзита, тоже чрезвычайно заинтересована в реализации этого проекта. Так, китайские грузы, традиционно всегда проходившие в Европу через Россию, эффективно перевозятся сегодня по Срединному коридору.

Встречаясь с Президентом КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в сентябре этого года, Президент Ильхам Алиев отметил большие перспективы для сотрудничества и партнерства наших стран в том числе в рамках проекта Срединный коридора. Глава государства констатировал, что Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой, что транспортно-логистические возможности нашей страны имеют большое значение в международных грузоперевозках. Азербайджан полностью поддерживает грузоперевозки из Китая в Европу и обратно по железной дороге и другими видами транспорта, подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Ввод в действие Срединного коридора позволяет устранить дисбаланс, возникший из-за слома прежних цепочек поставок. По мнению зарубежных экспертов, Срединный коридор после его полного запуска может стать более конкурентоспособным по сравнению с Северным коридором. Этот маршрут примерно на 2 500 километров короче, и, по предварительным расчетам, доставка железной дорогой тут займет на неделю меньше времени, чем по Северному. Поэтому, по мнению экспертов, Срединный коридор останется актуален даже тогда, когда ситуация на континенте нормализуется и восстановятся северные направления. У этого маршрута просто не было до сих пор возможности показать себя, потому что не все государства по маршруту следования были к этому готовы. Но сегодня ситуация меняется. И меняется очень быстро.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Президент Азербайджана, отвечая на вопросы участников международной конференции по Срединному коридору, говорил о том, что этот маршрут очень важен с точки зрения реализации азербайджанской стратегии по повышению транзитного потенциала, созданию условий для активизации торгово-экономических связей с соседними государствами. Это важно также для других стран и регионов, которые посредством Срединного коридора реализуют свои интересы, особенно в нынешних условиях, когда этот коридор стал фактически безальтернативным, поскольку коммуникации, связывающие Китай и Европу через Россию, не работают. Не работают также коммуникации, связывавшие Россию с европейским направлением. Поэтому те артерии, которые проходят через Азербайджан, являются очень важными и перспективными.

Мы также видим, что Азербайджан прилагает максимум усилий к тому, чтобы повысить пропускную способность путей, проходящих через его территорию. Строятся новые дороги, в том числе в рамках Зангезурского коридора, переоснащаются существующие возможности. Есть в планах нарастить пропускную способность порта Алят, железной дороги БТК,

Президент особо отметил значение Зангезурского коридора в контексте реализации Срединного маршрута и обратил внимание на то, что деструктивная позиция Армении сдерживает развитие этого коридора. Он особо отметил возможности России по открытию этой дороги, в частности намекнул на наличие у российской стороны интереса в реализации этого проекта. Вероятно, так оно и есть, потому что после встречи в Владимиром Путиным Никол Пашинян заговорил о некоем импульсе о строительстве железной дороги в Нахчыван через Мегри. Эти "импульсы" появились после визита в Ереван Путина с обширной делегацией, в которую вошел и Алексей Оверчук, как известно, отвечающий за это направление.

С другой стороны, конечно, Срединный коридор сегодня очень тесно интегрирован с другими транспортными проектами, в частности с проектом Север-Юг. Если подходить концептуально, то Срединный коридор является возможностью для выхода европейских производителей на Центральную Азию. Президент Ильхам Алиев говорил о возможностях, которые открываются для Азербайджана в свете развития отношений со странами Центральной Азии, а также Южной Азии, в частности с Пакистаном.

Думаю, что у этого проекта есть широкие перспективы, так как здесь присутствуют очень серьезные интересанты. И такие незначительные помехи, как Армения, которые своей политикой тормозят развитие, не сумеют помешать интересам крупных игроков".