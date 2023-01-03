Азербайджанский газ обеспечивает потребности Болгарии на 27%

Объемы азербайджанского природного газа, поставляемого по интерконнектору Болгария-Греция (IGB), покрывают около 27% потребностей Болгарии и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на "голубое топливо" в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщают болгарские СМИ.

Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) утвердила цену на природный газ на январь в размере 179,33 лева за мегаватт/час, что на 22,75% больше, чем цена на "голубое топливо" на декабрь.

По этой цене дочка Болгарского энергетического холдинга Bulgargaz будет продавать природный газ конечным поставщикам и лицам, которым выдана лицензия на производство и передачу тепловой энергии.

В ценовой микс включен весь согласованный объем азербайджанского природного газа по ценам согласно действующему долгосрочному контракту с Азербайджаном.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, она может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.