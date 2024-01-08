Акции китайских компаний в 2023 году стали худшими в мире

Худший в мире результат в уходящем году показали ценные бумаги китайских компаний. Шанхайский и гонконгский фондовые рынки снизились более чем на десять процентов, хотя в последнюю неделю и стремились отыграть упущенное, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, гонконгский индекс Hang Seng за год упал на 14 процентов (рост за неделю составил 4,3 процента), а шанхайский CSI300 - на 11 процентов. Впервые в истории CSI300 падает третий год подряд. Субиндекс китайских застройщиков потерял сразу 39 процентов.

Управляющий шанхайским хедж-фондом Ли Бэй полагает, что активные покупки в конце года свидетельствуют о попытке нащупать дно. По его мнению, в 2024 году китайские акции все же начнут восстанавливать свои позиции, поэтому нашлись желающие купить их на минимуме.

Уильям Витерелл из Cumberland Advisors согласился с тем, что в уходящем году китайский фондовый рынок стал разочарованием для инвесторов, однако аналитики Jefferies ожидают, что в 2024 году ситуация может развернуться с учетом экономических стимулов, предложенных Пекином, и укрепления курса юаня.

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