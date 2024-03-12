Болгария заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана в ЕС.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в министерстве энергетики Болгарии.

"Азербайджан является стратегическим экономическим партнером Болгарии и важным источником диверсификации поставок природного газа в нашу страну. Благодаря коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB) с 1 октября 2022 года Болгария фактически стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры Южного газового коридора, тем самым помогая усилить диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа в страны Европы. Обеспечение условий для увеличения поставок газа из Азербайджана в ЕС представляет для нас огромный интерес", - сказал источник.

Он добавил, что Болгария была бы рада обсудить, как продвигается разработка существующих и новых газовых месторождений, а также ожидания относительно роста энергетического сектора в Азербайджане.

"Болгария заинтересована в расширении стратегического партнерства с Азербайджаном в сфере поставок газа, что является важным фактором для достижения целей энергетической безопасности и диверсификации. Конкретный объем поставок зависит от рыночного интереса и спроса не только болгарской экономики и потребителей, но и наших соседей. Мы высоко ценим наше двустороннее сотрудничество с Азербайджаном, которое с годами углубилось и открыло горизонты для нового партнерства. Мощность IGB планируется увеличить до 5 миллиардов кубометров", - отметил источник.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность европейской части коридора (TAP) составляет 10 миллиардов кубометров газа. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности данной инфраструктуры до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

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