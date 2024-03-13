Азербайджан будет поставлять "зеленую" энергию также на европейский рынок

За первые два месяца 2023 года экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос на 9,6 процента, до 2,1 миллиарда кубических метров. За это время в Турцию было экспортировано 1,4 млрд кубометров газа, а в Грузию - 0,6 млрд. Общий экспорт газа за последние два месяца составил 4,1 миллиарда кубических метров. Общая добыча газа увеличилась на 2,3 процента, до 8,2 миллиарда кубометров.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Day.Az.

"Несмотря на предвзятые и основанные на двойных стандартах заявления ряда международных структур, в том числе некоторых членов Европейского парламента, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европой укрепляется. За последние 3 года Азербайджан экспортировал в Европу более 33 миллиардов кубометров газа. В 2023 году объем экспорта газа в Европу приблизился к 12 миллиардам кубометров", - написал он.

Байрамов отметил, что роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы в последние годы только возрастает. "Учитывая, что в 2022 году с Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании по удвоению поставок, приоритетным остается привлечение новых инвестиций в разработку таких газовых месторождений, как "Абшерон", "Умид", "Асиман", "Шафаг" и "Бабек", которые планируется ввести в эксплуатацию в предстоящий период. По трубопроводу TAP в Европу на втором этапе будет транспортировано 20 млрд кубометров газа. В целом пропускная способность Южного газового коридора может быть увеличена до 32 миллиардов кубометров. На новом этапе Азербайджан будет поставлять свою "зеленую" энергию также на европейский рынок. Энергия, полученная из возобновляемых источников в Азербайджане, через территорию Грузии и по дну Черного моря может быть экспортирована в Европейский союз после 2026 года", - сказал он.

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