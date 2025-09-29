В Баку завершился первый день INMerge Innovation Summit

В Баку состоялся первый день INMerge Innovation Summit.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, организованный PASHA Holding форум задал динамичный тон двум дням, посвящённым инновациям, инвестициям и сотрудничеству.

INMerge объединяет представителей госструктур, корпораций, инвесторов, стартапов и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана. В этом году саммит собрал более 5 000 участников, 150 спикеров, 100 стартапов и свыше 80 венчурных фондов, создавая широкие возможности для сотрудничества и роста.

Программа охватила восемь ключевых направлений - от финтеха и ответственного банкинга до Data & AI, Индустрии 4.0, телекоммуникаций, маркетинга, e-commerce и инвестиций. В первый день выступили такие мировые лидеры, как сооснователь Pixar Эд Кэтмулл, бывший руководитель направления Go-to-Market в OpenAI Зак Касс и профессор Гарвардской школы бизнеса Тарун Ханна.

На церемонии открытия с речами выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, CEO PASHA Holding Джалал Гасымов и руководитель департамента инноваций PASHA Holding Тугра Мусаева.

Микаил Джаббаров отметил, что технологии и креативность открывают новые возможности для развития и укрепления человеческого капитала, подчеркнув, что саммит стал уникальной платформой, соединяющей инновационные идеи с реальными возможностями. Он напомнил, что за последние 20 лет в экономику Азербайджана было вложено более 344 млрд долларов, свыше 210 млрд из которых направлено в ненефтяной сектор.

Джалал Гасымов назвал INMerge "ведущим инновационным форумом Центральной Евразии", подчеркнув его региональное значение. По его словам, за пять лет саммит превратился из небольшого корпоративного мероприятия в масштабную площадку для профессионалов из разных стран региона.

Завершающая панель первого дня была посвящена роли образования в национальном развитии. Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель CEO PASHA Holding Даянат Садуллаев и профессор Гарвардской школы бизнеса Тарун Ханна обсудили, как образование способствует предпринимательству, стимулирует инновации и обеспечивает устойчивый рост.

Отметим, что с начала 2025 года до основного форума в Баку INMerge уже провёл серию мероприятий в Грузии, Турции, Казахстане и Узбекистане, укрепив трансграничные связи.

PASHA Holding, основанный в 2006 году и со штаб-квартирой в Баку, инвестирует в стратегические ненефтяные сектора, включая банковское дело, страхование, недвижимость, IT, гостиничный бизнес и возобновляемую энергетику. Группа работает в пяти странах - Азербайджане, Турции, Грузии, Узбекистане и Черногории, объединяя около 20 дочерних компаний и более 20 000 сотрудников. В качестве организатора форума PASHA Holding продолжает продвигать инновации и укреплять роль Азербайджана как регионального центра технологий, инвестиций и предпринимательства.