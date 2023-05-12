Как правильно приготовить Кускус

Кус-кус - важный ингредиент ближневосточной и североафриканской кухни. Он универсален, готовится быстро и разными способами. Кускус быстро насыщает, восполняя потребность в углеводах. О его происхождении и как его вкусно готовить расскажет Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

История появления кускуса

Исторически кускус готовили из проса. В нынешнее время более распространен кускус из манной крупы, получаемой из твердых сортов пшеницы. Иногда его принимают за зерно или пасту, хотя это скорее крупа. Родиной кускуса считается Северная Африка, где он входит во многие блюда берберской и магрибской кухни. Название продукта связано с технологией приготовления и означает "растирать/перетирать" в переводе с арабского.

Первое письменное упоминание о кускусе было в поваренной книге Абу Исхака Ибрагима ибн аль-Махди из Андалусии, написанной в IX веке. В своей книге он назвал кускус "арабским блюдом". Его ели берберы, кочевавшие по пустыням Северной Африки. Традиционно они готовили кускус на пару в глиняном горшке, предварительно смешав крупу с водой и скатав в маленькие шарики. Интересно, что этому способу приготовления в 2020 году присвоили статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Есть три разновидности кускуса: марокканский, израильский и ливанский. Ливанский кускус самый крупный и больше похож на крошечные жемчужины. Израильский, или птитим, похож на маленькие кусочки пасты; его нужно варить около 10 минут. А марокканский кускус мельче всего и более воздушный по текстуре.

Обычно кускус едят с мясом, овощами или соусом, варят или готовят на пару. Его также часто добавляют в салаты.

Польза и вред кускуса

В кускусе минимальное содержание жира и нет холестерина. Кускус является хорошим источником витаминов и минералов - железа, магния и витамина В, а также селена. В 100 гр порции кускуса может содержаться до 27,5 мкг селена, или почти половина суточной потребности человека. Селен помогает справляться с окислительным стрессом, играет важную роль в здоровье репродуктивных органов и метаболизме гормонов.

Кус-кус содержит 36 граммов углеводов, 6 граммов белка и около 176 калорий на порцию около 50 граммов.

Так как кускус делается из пшеницы, следует есть его с осторожностью, если у вас чувствительность к глютену или вовсе отказаться, если у вас целиакия. Всем остальным кускус при употреблении не принесет вреда.

Это сытная крупа, которую хорошо сочетать с источниками белка - мясом, рыбой, тофу. Кускус хорошо подходит для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни.

Благодаря низкому гликемическому индексу кускус - идеальная крупа для диабетиков. Она помогает контролировать уровень сахара в крови и не переедать в том числе из-за высокого уровня клетчатки.

Как готовить кускус

Чтобы приготовить кускус, нужно залить крупу кипятком или горячим бульоном и дать настояться 5-10 минут под крышкой. Крупа впитает жидкость и станет мягкой. В готовый кускус можно добавить овощи, травы или мясо, чтобы улучшить его вкус. Чаще всего к нему добавляют овощи на гриле, жареную курицу или баранину, нут, сыр фета и нарезанные травы - петрушку и мяту.

Можно заморозить готовый кускус на срок до трех месяцев. Для этого положите его в герметичный контейнер или пакет для заморозки и отметьте дату заморозки. Когда вам будет нужна крупа, разморозьте кускус в холодильнике на ночь, затем разогрейте его в микроволновой печи или на пару, пока он не прогреется.