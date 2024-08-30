Диетолог рассказала, какие орехи не стоит есть

Жареные орехи считаются наименее полезными для здоровья из-за содержания опасных веществ. Об этом в четверг, 29 августа, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Диетолог Мухина упомянула, что орехи не рекомендуется употреблять людям с аллергией на этот продукт, а также при панкреатите и гастрите в остром состоянии.

- Если есть проблемы с ЖКТ, можно обратить внимание на ореховые масла, например из грецкого или кешью, которые способствуют заживлению, - отметила Мухина.

В случае отсутствия противопоказаний лучше есть орехи в сушеном виде и замачивать их в воде на два часа для лучшего усвоения.

Орехи богаты белком, жирными кислотами, витаминами группы B, магнием и калием, которые поддерживают здоровье сердца, нервной системы, костей и нормализуют сердечный ритм и артериальное давление, передает Москва 24.

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