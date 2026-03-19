Зефир и пастила могут стать оптимальной заменой конфетам

Зефир и пастила могут стать наиболее оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова, передает Day.Az.

"Пастила и зефир - это мастхев для спортсменов - быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена", - отметила Кованова.

Она добавила, что зефир и пастила помогают "добрать" нужное количество углеводов в сутки.

"За счёт отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются", - подчеркнула диетолог.

Классический зефир состоит преимущественно из яблочного пюре, яичного белка, сахара и природных загустителей - пектина или агар-агара, которые положительно влияют на пищеварение.