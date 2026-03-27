Французский луковый суп:

Французский луковый суп многие до сих пор считают сложным в приготовлении дома. Обычно его предпочитают пробовать в Париже или в ресторане, где блюдо готовят профессионалы.

Однако рецепт с портала Eater показывает, что можно упростить процесс: авторы советуют убрать все лишние шаги и сосредоточиться на сохранении оригинального вкуса, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Чем уникален луковый суп?

Французский луковый суп готовят из лука, хлеба, сыра и бульона, если обобщить. Получается недорого, ведь в основу идет обычный репчатый лук. Дорогие ингредиенты не обязательны, разве что не помешает качественный сыр и капля ароматного алкоголя. 

Кроме того, луковый суп - это и не "пустой" бульон, и не жирный крем-суп. Насыщает, но пищеварение не перегружает. 

Ингредиенты

  • желтый лук - 4 крупные луковицы (около 1,4 кг);
  • оливковое масло - 3 ст. л.;
  • соль - ¾ ч. л.;
  • сухой херес, сухой вермут или сухое белое вино - 1 стакан;
  • пшеничная мука - 2 ч. л.;
  • говяжий бульон - 6 стаканов;
  • свежий тимьян - 3 веточки;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • багет - ½ шт.;
  • черный перец - по вкусу;
  • твердый сыр - 8 тонких ломтиков и немного тертого для подачи.

Способ приготовления французского лукового супа:

  • Луковицы очищают от верхушек и корней, разрезают пополам и нарезают вдоль тонкими ломтиками.
  • В широкой тяжелой сковороде или кастрюле разогревают половину масла, выкладывают часть лука, присыпают солью, затем добавляют оставшийся лук. Готовят на среднем огне, часто помешивая, подливая немного хереса или вина.
  • Лук тушат до темного цвета, мягкости и сладкого вкуса, примерно 30-40 минут.
  • Добавляют муку, перемешивают и готовят еще 1 минуту. Вливают немного воды, чтобы собрать остатки со дна, затем перекладывают лук в кастрюлю.
  • Вливают бульон, добавляют тимьян и лавровый лист. Доводят до кипения, уменьшают огонь и варят около 30 минут.
  • Пока суп варится, нарезают багет, натирают его чесноком и подсушивают в духовке или аэрогриле.
  • Готовый суп разливают по жаропрочным мискам, удаляют тимьян и лавровый лист, сверху выкладывают тосты и немного тертого сыра.
  • Ставят миски в разогретую духовку на 5 минут, пока сыр не расплавится, и подают к столу.