Французский луковый суп многие до сих пор считают сложным в приготовлении дома. Обычно его предпочитают пробовать в Париже или в ресторане, где блюдо готовят профессионалы.

Однако рецепт с портала Eater показывает, что можно упростить процесс: авторы советуют убрать все лишние шаги и сосредоточиться на сохранении оригинального вкуса, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Чем уникален луковый суп?

Французский луковый суп готовят из лука, хлеба, сыра и бульона, если обобщить. Получается недорого, ведь в основу идет обычный репчатый лук. Дорогие ингредиенты не обязательны, разве что не помешает качественный сыр и капля ароматного алкоголя.

Кроме того, луковый суп - это и не "пустой" бульон, и не жирный крем-суп. Насыщает, но пищеварение не перегружает.

Ингредиенты

желтый лук - 4 крупные луковицы (около 1,4 кг);

оливковое масло - 3 ст. л.;

соль - ¾ ч. л.;

сухой херес, сухой вермут или сухое белое вино - 1 стакан;

пшеничная мука - 2 ч. л.;

говяжий бульон - 6 стаканов;

свежий тимьян - 3 веточки;

лавровый лист - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

багет - ½ шт.;

черный перец - по вкусу;

твердый сыр - 8 тонких ломтиков и немного тертого для подачи.

Способ приготовления французского лукового супа: