Французский луковый суп: простой рецепт дома
Французский луковый суп многие до сих пор считают сложным в приготовлении дома. Обычно его предпочитают пробовать в Париже или в ресторане, где блюдо готовят профессионалы.
Однако рецепт с портала Eater показывает, что можно упростить процесс: авторы советуют убрать все лишние шаги и сосредоточиться на сохранении оригинального вкуса, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.
Чем уникален луковый суп?
Французский луковый суп готовят из лука, хлеба, сыра и бульона, если обобщить. Получается недорого, ведь в основу идет обычный репчатый лук. Дорогие ингредиенты не обязательны, разве что не помешает качественный сыр и капля ароматного алкоголя.
Кроме того, луковый суп - это и не "пустой" бульон, и не жирный крем-суп. Насыщает, но пищеварение не перегружает.
Ингредиенты
- желтый лук - 4 крупные луковицы (около 1,4 кг);
- оливковое масло - 3 ст. л.;
- соль - ¾ ч. л.;
- сухой херес, сухой вермут или сухое белое вино - 1 стакан;
- пшеничная мука - 2 ч. л.;
- говяжий бульон - 6 стаканов;
- свежий тимьян - 3 веточки;
- лавровый лист - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- багет - ½ шт.;
- черный перец - по вкусу;
- твердый сыр - 8 тонких ломтиков и немного тертого для подачи.
Способ приготовления французского лукового супа:
- Луковицы очищают от верхушек и корней, разрезают пополам и нарезают вдоль тонкими ломтиками.
- В широкой тяжелой сковороде или кастрюле разогревают половину масла, выкладывают часть лука, присыпают солью, затем добавляют оставшийся лук. Готовят на среднем огне, часто помешивая, подливая немного хереса или вина.
- Лук тушат до темного цвета, мягкости и сладкого вкуса, примерно 30-40 минут.
- Добавляют муку, перемешивают и готовят еще 1 минуту. Вливают немного воды, чтобы собрать остатки со дна, затем перекладывают лук в кастрюлю.
- Вливают бульон, добавляют тимьян и лавровый лист. Доводят до кипения, уменьшают огонь и варят около 30 минут.
- Пока суп варится, нарезают багет, натирают его чесноком и подсушивают в духовке или аэрогриле.
- Готовый суп разливают по жаропрочным мискам, удаляют тимьян и лавровый лист, сверху выкладывают тосты и немного тертого сыра.
- Ставят миски в разогретую духовку на 5 минут, пока сыр не расплавится, и подают к столу.
