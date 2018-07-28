Новый дизайн Chrome: как включить

Компания Google выпустила обновленный браузер Chrome версии 68, в которой было добавлено несколько важных изменений. Одно из них - новый дизайн Chrome.

Однако новый облик браузера не включен по умолчанию, и чтобы оценить новый визуальный стиль, придется его включить вручную. Это не сложно, достаточно выполнить три пункта.

1. В адресной строке Chrome введите команду chrome://flags/#top-chrome-md и нажмите Enter.

2. Найдите пункт под названием UI Layout for the browser's top chrome, подсвеченный желтым цветом, и напротив него выберите в выпадающем списке Refresh. На устройствах с сенсорным экраном этот пункт меню называется Refresh Touchable.



Включаем новый дизайн Chrome



3. После выбора внизу появится кнопка Refresh - нажмите на нее и браузер перезагрузится с новым дизайном.



После выбора нажмите кнопку Relaunch Now

На macOS принцип тот же, только команда в адресной строке другая: chrome://flags/#views-browser-windows.

Опытные пользователи заметили, что этот дизайн на самом деле не является новым - это стандартный облик браузера Chromium, на основе которого сделан Google Chrome.



Новый дизайн Chrome взят со стандартного дизайна Chromium



Тем не менее, подобный вид придаст немного индивидуальности и разнообразит визуальный стиль, не менявшийся 10 лет с момента выхода браузера.

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