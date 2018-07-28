Новый дизайн Chrome: как включить
Компания Google выпустила обновленный браузер Chrome версии 68, в которой было добавлено несколько важных изменений. Одно из них - новый дизайн Chrome.
Однако новый облик браузера не включен по умолчанию, и чтобы оценить новый визуальный стиль, придется его включить вручную. Это не сложно, достаточно выполнить три пункта.
1. В адресной строке Chrome введите команду chrome://flags/#top-chrome-md и нажмите Enter.
2. Найдите пункт под названием UI Layout for the browser's top chrome, подсвеченный желтым цветом, и напротив него выберите в выпадающем списке Refresh. На устройствах с сенсорным экраном этот пункт меню называется Refresh Touchable.
Включаем новый дизайн Chrome
3. После выбора внизу появится кнопка Refresh - нажмите на нее и браузер перезагрузится с новым дизайном.
После выбора нажмите кнопку Relaunch Now
На macOS принцип тот же, только команда в адресной строке другая: chrome://flags/#views-browser-windows.
Опытные пользователи заметили, что этот дизайн на самом деле не является новым - это стандартный облик браузера Chromium, на основе которого сделан Google Chrome.
Новый дизайн Chrome взят со стандартного дизайна Chromium
Тем не менее, подобный вид придаст немного индивидуальности и разнообразит визуальный стиль, не менявшийся 10 лет с момента выхода браузера.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Chrome сделал неприятный сюрприз старым сайтам
Обвал акций Facebook ударил по другим IT-гигантам
Всемирно известный робот София в Баку - ФОТО
Новый премьер Армении сводит счеты с "карабахцами"?
Как Пашинян Трампа о встрече умоляет - ПОДРОБНОСТИ
-
27 Июл. 07:07 7 304
-
27 Июл. 05:47 7 188
-
27 Июл. 17:06 5 824
-
27 Июл. 10:28 4 970
-
27 Июл. 06:28 3 474