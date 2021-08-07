Amazon разыграет $1,6 млн между вакцинированными сотрудниками

Компания Amazon разыграет $1,6 млн, автомобили и путевки между сотрудниками, прошедшими вакцинацию от нового коронавируса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на корпоратив.

Таким образом в Amazon рассчитывают побудить привиться от COVID-19 как можно большее число сотрудников, штат которых превышает на данный момент 1,3 млн человек. При этом руководство не планирует вводить обязательную вакцинацию, поскольку опасается, что такие меры могут столкнуться с критикой со стороны персонала и привести к увольнениям.

В рамках кампании, получившей название Max Your Vax, предусмотрены восемь денежных призов - два по полмиллиона долларов и шесть по $100 тыс. Кроме того, между привившимися от коронавируса сотрудниками Amazon будут разыграны пять автомобилей и такое же количество путевок на курорт. В розыгрыше примут участие сотрудники складов и сортировочных центров онлайн-ретейлера и работники сети магазинов Whole Foods, также принадлежащей компании предпринимателя Джеффа Безоса.

Ранее в компании приняли решение с 9 августа обязать всех сотрудников носить защитные маски вне зависимости от вакцинации. Ужесточение защитных мер произошло на фоне распространения в США дельта-варианта коронавируса.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. В настоящее время он является самым богатым человеком в мире с состоянием более $194 млрд.