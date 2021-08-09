Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала новую функцию

Социальная сеть "ВКонтакте" анонсировала новую функцию - реакции. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чтобы было удобно выражать их [эмоции] все, мы добавили разные реакции. Посмеяться вместе с автором, искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость - реакции помогут показать чувства откровенно. "Где-то было", - скажете вы. И такая реакция тоже есть", - отмечается в анонсе.

В ближайшее время одна из новых реакций станет доступна каждому пользователю. Их набор будет пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные "эмоции" под постами.

"Если у вас реакции пока не появились, нужно немного подождать. Обновление запускаем постепенно", - говорится в сообщении.

Аналогичная функция появилась в Facebook в 2016 году.