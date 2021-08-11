Пользователи испугались новой функции iPhone

Новую технологию Apple, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, назвали подрывом принципов конфиденциальности. Открытое письмо обеспокоенных пользователей и организаций появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Авторы письма считают, что Apple создает угрозу собственной системе защиты персональных данных, которой много лет славилась платформа iOS. Алгоритмы криптографии, заявленные в функции сканирования iCloud и iMessage, могут быть использованы и для других целей - среди опасений называется государственная цензура, которая получит в руки инструмент контроля над контентом и сообщениями пользователей в реальном времени.

Более 5 000 подписавших письмо, включая правозащитные организации, потребовали от американского технологического гиганта отменить развертывание системы.

Впервые о технологии Apple сканирования фотографий на пользовательском устройстве стало известно в начале августа. В компании считают, что мера поможет в борьбе с сексуальным насилием над детьми. Нововведение в США заработает после большого осеннего обновления iOS и iPadOS.