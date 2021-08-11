Xiaomi показала своего первого четвероногого робота

Китайская компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку - "CyberDog", пишет The Verge.

По данным компании, робот - экспериментальная машина с открытым исходным кодом, которая "имеет непредсказуемые возможности". "Пес" обладает "домашней натурой" - оснащен GPS, камерами со сверхширокоугольным объективом, сенсорными датчиками и может реагировать на голосовые команды и следовать за владельцем.

"CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения. С помощью отслеживания осанки человека и системы распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия", - заявила Xiaomi.

"CyberDog" достаточно проворен, чтобы выполнять сальто назад, он может двигаться рысью со скоростью 3,2 м/с и весит 3 кг.

В обзоре говорится, что "неясно, какую цель видит Xiaomi для CyberDog", для начала компания планирует выпустить 1 тыс. моделей робота для "фанатов Xiaomi и энтузиастов робототехники". Каждый робот будет стоить 9999 юаней (примерно $1540).