PayPal заблокирует электронные кошельки в России

Международная платежная система PayPal приостановит отправку и получению платежей в России с 18 марта, пользователей просят вывести остаток средств со своих счетов. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта", - говорится в сообщении.