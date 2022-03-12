https://news.day.az/hitech/1443961.html PayPal заблокирует электронные кошельки в России
PayPal заблокирует электронные кошельки в России
Международная платежная система PayPal приостановит отправку и получению платежей в России с 18 марта, пользователей просят вывести остаток средств со своих счетов. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.
"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта", - говорится в сообщении.
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