Врач перечислил лучшие способы защитить здоровье в третью волну коронавируса

Главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что от коронавируса нельзя избавиться навсегда и нужно быть готовым не только к третьей, но и последующим волнам заболеваемости. В своем telegram-канале он перечислил способы, которые считает лучшими для защиты здоровья в такие периоды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Давайте научимся сосуществовать с новым коронавирусом, он уже не такой для нас и новый. Он пришел навсегда. И бессмысленно его прогонять заклинаниями", - уверен доктор. По словам специалиста, коллективный иммунитет тоже пока нельзя рассматривать как верный способ победы над вирусом.

Мясников уточнил, что коронавирус непредсказуем: быстро и часто мутирует, слишком по-разному на него реагируют разные люди, а также у людей иногда слишком нестойкий иммунитет. "Давайте ставить более реальные задачи: личная защита каждого!" - подчеркнул врач.

Он в первую очередь посоветовал вакцинироваться любой доступной вакциной от коронавируса, уточнив, что старший возраст и наличие хронических заболеваний лишь еще больше говорят в пользу необходимости прививки. Также ведущий посоветовал перестать определять антитела перед вакцинацией, вакцинировать и переболевших, а к осени проводить повторную ревакцинацию и тех, кто получал прививку зимой прошлого или весной этого года.

При этом Мясников порекомендовал использовать капли в нос интерферон гамма, заверив, что у препарата нет противопоказаний, а их клинические исследования показывают очень хорошие результаты в предотвращении ковида. Также врач посоветовал соблюдать стандартные меры профилактики: соблюдение дистанции и реже бывать в закрытых помещениях со скоплением людей.