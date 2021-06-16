Индийский вариант COVID отличают нехарактерные для других штаммов симптомы

Индийский штамм коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ) значительно отличается от предшественников тем, какие симптомы он чаще всего вызывает при заражении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, в Великобритании, где штамм "Дельта" стал доминирующим и быстро распространяется, больные COVID-19 теперь чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк.

Классическая триада наиболее частых симптомов, наблюдавшихся среди инфицированных ранее, включает кашель, высокую температуру, а также потерю или изменение обонятельных и/или вкусовых ощущений. Именно эти симптомы в первую очередь учитывают британские врачи и правительственные рекомендации, однако исследование, посвященное коронавирусной симптоматике, которое проводит британская компания ZOE и Королевский колледж Лондона, показывает, что ситуация в стране изменилась в начале мая, когда "Дельта" стал вытеснять британский штамм вируса (вариант "Альфа").

Как предупреждают эксперты, молодые и здоровые люди могут легко принять заражение индийским штаммом за простуду. Не ощущая себя серьезно больными, они могут пренебречь мерами предосторожности и заразить окружающих.