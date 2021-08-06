Вирусолог объяснил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19

Экс-заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном использовании в стране третьих доз вакцины от коронавируса. Свое мнение эксперт высказал в интервью "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам Чепурнова, результаты исследований показывают, что пожилые люди отвечают более высокими титрами антител как на болезнь, так и на иммунизацию. Тем не менее, им также показана ревакцинация. Это является аналогом французской третьей дозы, добавил Чепурнов.

Он отметил, что российские специалисты считают необходимым проводить ревакцинацию каждые полгода вне зависимости от уровня антител.

"Это просто средний показатель - у кого-то антитела пропадают раньше, у кого-то позже. Полагаю, что одобрение "Спутника Лайт" было ускорено как раз для того, чтобы не устраивать двукратную ревакцинацию - для переболевших и уже привитых это более оптимальный вариант. Неплох и "КовиВак" - он показывает неплохие результаты", - отметил вирусолог.

Чепурнов подчеркнул, что третья доза вакцины является французским аналогом ревакцинации.

"В принципе, оба варианта адекватны и оправданы. Хотя мне больше нравится вариант, предложенный нашим медруководством. Даже не из патриотических соображений, а просто иммунологически это лучше сработает", - уточнил специалист.

Он добавил, что исследования о безопасности введения третьей дозы вакцины от коронавируса уже проводились и были опубликованы, поэтому относительная безопасность на сегодняшний день уже доказана, а кратное применение вакцины дает более пролонгированный ответ иммунитета.