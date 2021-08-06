Названа причина ричину возникновения цитокинового шторма при COVID-19

Ученые из университета Альберты в Канаде провели исследование, благодаря которому удалось определить, что цитокиновый шторм при заражении коронавирусом обуславливается наличием высокого уровня белка галектин-9. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании утверждается, что высокое наличие белка в организме человека увеличивает вероятность возникновения осложнения.

Ученые проанализировали плазму крови 120 пациентов с COVID-19. Тесты показали, что у них наличие галектина-9 было значительно выше, чем у пациентов больных ВИЧ или раком.

Доцент отделения фундаментальных наук Школы стоматологии университета Альберты Элахи Шокролл отметил, что полученная информация свидетельствует о том, что наличие белка в организме можно использовать в качестве биомаркера для диагностики коронавируса.