Российский врач предупредил об опасности распространения COVID-19 на фоне гриппа

Самое опасное развитие сценария при распространении COVID-19 на фоне сезона гриппа - микс-инфекция. Она происходит, когда человек заражается сразу двумя вирусами, предупредил главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина" Заур Шугушев в интервью "Известиям", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, если два вируса сойдутся в одно время, течение обеих болезней будет протекать сложнее. Вместе с тем специалист привел данные о том, что если первым поражает ткань легкого риновирус, то COVID-19 уже не может пройти сквозь ткань легкого. Так, пока человек болеет гриппом, коронавирус его поразить не может.

"Кроме того, два-три сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет "выдавливать" другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10 процентов", - уточнил Шугушев.