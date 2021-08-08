Найдено лекарство, способное замедлить распространение COVID-19

Препарат для снижения уровня холестерина потенциально способен облегчить течение COVID-19 и распространение инфекции, выяснили исследователи из Бирмингемского университета и других британских исследовательских центров. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Pharmacology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фенофибрат - средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. Более того, он оказался одинаково эффективен против большинства штаммов SARS-CoV-2, в том числе и новых. Исследования эффективности относительно дельта-штамма, впрочем, пока продолжаются.

"Наши данные показывают, что фенофибрат может потенциально снизить тяжесть симптомов COVID-19, а также распространение вируса, - сообщают ученые. - Учитывая, что фенофибрат - пероральный препарат, который очень дешев и доступен во всем мире, наряду с его обширной историей клинического применения и хорошим профилем безопасности, наши результаты могут быть крайне полезны, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация - например, для детей, людей с аутоиммунными расстройствами и принимающим иммунодепрессанты".

Исследователи призывают к более масштабным исследованиям фенофибрата как средства при COVID-19 - в случае успеха с его помощью удастся спасти множество жизней.