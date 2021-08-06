Антитела к ковиду сохраняются через семь месяцев после заражения

Антитела к новому коронавирусу остаются эффективными через семь месяцев после заражения. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в пятницу на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровни антител IgG <...> остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения", - говорится в сообщении ISGlobal, который координировал исследование. Специалисты проанализировали образцы крови 578 участников, взятые четыре раза в разные периоды с марта по октябрь прошлого года.

"Удивительно, но у 75% людей было даже замечено увеличение количества антител <...> через пять месяцев без каких-либо доказательств, что они повторно подверглись воздействию вируса", - указала соавтор исследования. Эксперты также обратили внимание на возможное существование дополнительной защиты от ковида, обеспечиваемой антителами к другим коронавирусам, вызывающим простудные заболевания.