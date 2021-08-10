Врач рассказал о проявлениях постковидного синдрома

Врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что по статистике каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, при этом среди людей старше 50 лет - каждый второй. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Вести FM", передает Day.Az.

По словам специалиста, постковидный синдром может иметь различные проявления, например, отсроченные инфаркты, и приводить к поражению органов, требующему их удаления. Самое легкое проявление - потеря обоняния.

"Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4-5-й этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах", - добавил эксперт.

Кроме того, Тимаков отметил, что у пациентов может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, а также тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.

"Все эти нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома", - заключил вирусолог.