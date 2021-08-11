Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал подробности о процедуре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пациент подчеркнул, что побочных эффектов после вакцины у него не было. Температура была в норме, мышечной и головной боли привитый не отметил.
"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", - рассказал пациент.
Он отметил, что на вид препарат прозрачный. Его набирают шприцем со специальной насадкой из ампулы и капают в нос.
Пациент добавил, что "все прошло незаметно, как будто ничего и не делали".
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в учреждении начались испытания новой формы вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назальных капель.
По словам ученого, на данном этапе исследований уже выявлено отсутствие побочных эффектов вакцины в форме капель для носа.
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