Вакцина Pfizer от COVID-19 утрачивает эффективность у групп риска через полгода

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что вакцина от коронавируса компании Pfizer через полгода перестает действовать на иммунитет пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда начиналась кампания вакцинации, компания Pfizer говорила, что прививка будет обеспечивать защиту от коронавируса на шесть-семь месяцев. Мы надеялись, что это будет длиться дольше. Но это оказалось довольно точным прогнозом, особенно касаемо групп риска", - сказала она.

Ранее в Pfizer выявили, что повторная вакцинация усиливает защиту от "дельта"-штамма. Кроме того, в отчете компании также отмечено, что после повторной вакцинации у людей в возрасте от 18 до 55 лет количество антител увеличивается более чем в пять раз, а у людей в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.